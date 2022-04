Messa a disposizione, tutto quello che c’è da sapere

La domanda di Messa a Disposizione, più conosciuta con l’acronimo MAD, è una candidatura spontanea presentata dall’aspirante supplente direttamente alla scuola, senza passare dalle graduatorie d’istituto.

Consente dunque anche a chi non è inserito in una delle graduatorie ufficiali di potersi candidare per un contratto a tempo determinato nella scuola.

La domanda deve essere inviata al dirigente scolastico da tutti gli aspiranti a supplenza in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o del titolo di studio valido o che stanno per conseguire un titolo di studio valido. Per la MAD non sono necessari i 24 CFU riguardanti le materie antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, anche se comunque andrebbe data la precedenza ai docenti che ne sono in possesso.

L’ordine di conferimento della supplenza al docente che ha presentato una domanda di messa a disposizione potrebbe essere il seguente:

Abilitato in possesso dei 24 CFU; Abilitato; Non Abilitato in possesso di titolo di studio valido con 24 CFU; Non Abilitato in possesso di studio valido; Docente non ancora in possesso di titolo di studio valido.

Per l’a.s. 2021/22 il Ministero dell’Istruzione, per far fronte all’emergenza sanitaria tuttora in corso, ha consentito in via del tutto eccezionale e limitatamente all’anno scolastico in corso, di procedere alla nomina del personale docente messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province. La nomina dell’aspirante in questo caso può essere disposta esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È inoltre necessario che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.

Pubbliredazionale