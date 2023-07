Messaggio di allarme It-Alert Sicilia non ricevuto, cosa fare? Il questionario da compilare

Oggi, 5 luglio, alle ore 12:00, è stato inviato a tutti i cellulari siciliani il messaggio di allarme di prova It-Alert, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia, come riporta il sito ufficiale. IT-alert oggi è in fase di sperimentazione.

Quando sarà operativo, permetterà di diffondere allarmi pubblici che arriveranno sui dispositivi mobili di coloro che si troveranno in un’area interessata da gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. IT-alert integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste e utilizzate dalle istituzioni per informare la popolazione.

Cosa fare in caso di mancato arrivo del messaggio

Ma cosa fare se non è stato ricevuto? I test che da giugno 2023 vengono effettuati a livello regionale servono proprio per verificare, tra le altre cose, eventuali errori nell’invio/ricezione di messaggi IT-alert. Nel caso in cui ci si trova in un’area soggetta a test con il dispositivo acceso e con connessione telefonica e non si è ricevuto il messaggio IT-alert occorre compilare il questionario apposito.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il Contact Center al numero verde 800 840 840.

Messaggio It-alert arrivato dopo, perché?

Cosa fare se il messaggio arriva dopo l’orario previsto? I motivi possono essere diversi, per esempio: