Michelle Hunziker: “In Svizzera cresciamo con educazione fisica a scuola ogni giorno. Per fare ciò che ci piace bisogna faticare”

La conduttrice e showgirl svizzera Michelle Hunziker, 47 anni, si è raccontata a Il Corriere della Sera, parlando soprattutto di sport e scienze motorie, che lei pratica da quando era una bambina. Secondo il suo racconto in Svizzera il movimento in età infantile è una tematica presa molto sul serio.

“Lo sport in tutte le sue fasi è salute”

“Sono nata in Svizzera, e da noi, sin da ragazzina impari a stare bene fisicamente e mentalmente. Poi gli approcci cambiano, certo, e se fai sport da bambino lo fai perché ti diverti, mentre quando cresci capisci che effettivamente ti fa anche stare bene e se oggi ho una schiena forte è per quello. Lo sport in tutte le sue fasi è salute. Il tuo corpo risponde. All’inizio ti diverti e alla fine capisci che investirci significa invecchiare bene”, queste le sue parole.

L’anno scorso, in una puntata del podcast The BSMT by Gianluca Gazzoli, la Hunziker aveva detto: “Noi cresciamo in Svizzera con educazione fisica a scuola ogni giorno, quindi cresciamo con un mindset di competizione, di obiettivi da raggiungere, di valori sportivi. La mia filosofia di vita è che per fare quello che mi piace dovrò fare fatica, tante cose che non mi piacciono e sono contentissima di farle. Per arrivare a fare quello che ti appassiona secondo me bisogna fare tante cose che non piacciono. Le cose non arrivano addosso, bisogna arrivarci”.

“I figli devono camminare da soli”

La showgirl tempo fa ha riflettuto in merito alla sua esperienza tra i banchi, dicendo di essere stata vittima di bullismo.

Ecco le sue parole: “A tre anni mi sono trasferita dal Ticino alla Svizzera tedesca. Ho dovuto imparare la lingua. All’inizio mi bullizzavano, l’ho imparata in cortile a furia di essere menata. Il bullismo c’è sempre stato, così come la discriminazione”.

“Quando ero piccola c’era un ragazzo che per due anni mi ha aspettato nascosto in un cespuglio per menarmi. Ho imparato a difendermi. Mia mamma non è mai intervenuta perché ci insegnava che così saremmo diventati più forti. I figli devono camminare da soli, vedere dolori e sconfitte, non possiamo proteggerli troppo nella vita altrimenti da grandi non sapranno risolvere i problemi”, ha concluso la Hunziker, madre di tre figlie.