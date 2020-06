Migliore (Italia Viva): “Non siamo felici dell’operato della ministra Azzolina. No al plexiglass a scuola”

Il deputato di Italia Viva, Gennaro Migliore, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul decreto scuola afferma: “Quando le cose non funzionano all’interno di una compagine governativa, il modo migliore per aiutare gli amici è dire che sbagliano non possiamo difendere le cose indifendibili che ha detto la Azzolina in questi mesi. Abbiamo votato il provvedimento su cui abbiamo trovato un accordo, ma certamente non possiamo dire di essere entusiasti dell’operato della ministra. C’è stata una paralisi all’interno del Ministero della scuola, dovuto a un totale isolamento della ministra Azzolina che ha organizzato l’ennesima task force di persone che nessuno conosceva e che sostanzialmente non ha portato alcun risultato perché stiamo ancora a discutere di come tornare a scuola a settembre. La ministra deve darsi una svegliata e mettere al lavoro le persone competenti che possano determinare un meccanismo per riaprire le scuole in sicurezza, ma senza cose assurde tipo mettere i caschi agli insegnanti. Anche superando alcune rigidità sindacali, bisogna prendere in mano la situazione”.

“Plexiglass? Non facciamo una nuova stagione di acquisti inutili. Servono nuove strutture per aumentare il numero delle classi. C’è bisogno di risorse e di una programmazione rapida perché settembre è già arrivato e l’idea che ci sia una discussione in corso sul plexiglass fa la felicita’ solo di chi produce queste barriere in plexglass. La Buona Scuola è stata selvaggiamente criticata dai sindacati, ma è stato dimenticato che erano stati stanziati 10 miliardi di euro. Il piano di messa in sicurezza delle scuole è importante come il piano di messa in sicurezza del territorio”.