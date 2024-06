Minacce a scuola: insulti scritti sul cancello dell’istituto rivolti a una docente

Ancora violenza, fisica o verbale nei confronti degli insegnanti. Stavolta, come si segnala una nostra lettrice, una docente è stata oggetto di insulti scritti sul cancello della scuola in cui lavora. Tutto sarebbe avvenuto in un istituto di Milano.

Le scritte ingiuriose

Le scritte gravemente ingiuriose nei confronti della specifica docente, realizzate con spray indelebile sui muri, sui vetri e sul pavimento dell’edificio scolastico sarebbero comparse a inizio giugno. La nostra lettrice esprime ovviamente il suo disappunto e lamenta il silenzio generale della stampa e delle istituzioni.

A quanto pare, a 17 giorni dopo la comparsa delle scritte sui muri, la docente oggetto delle ingiurie avrebbe dovuto anche ricevere i genitori degli studenti per i colloqui relativi agli esiti scolastici, senza che le scritte fossero state rimosse da parte della scuola.

La notizia è ovviamente da prendere con le pinze: non è chiaro, ad esempio, se a scrivere gli insulti alla docente sia stato uno studente come si potrebbe sospettare.