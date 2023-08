Mini call veloce 2023/2024: come presentare la domanda e scegliere la sede migliore – DIRETTA 3 agosto ore 12,00

Eccezionalmente per l’anno scolastico 2023/2024 i posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo, saranno assegnati con contratto a tempo determinato in previsione del ruolo, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, qualora contemporaneamente alla domanda per la scelta delle 150 sedi abbiano espresso la volontà di partecipare alla suddetta procedura eccezionale.

I docenti interessati, possono presentare la domanda finalizzata a partecipare alla procedura “per chiamata” (cosiddetta “call veloce”) nel periodo compreso tra mercoledì 9 agosto 2023 (ore 9.00) e venerdì 11 agosto 2023 (ore 9.00).

Proveremo a sciogliere tutti i dubbi in merito alla call veloce in una diretta, trasmessa nei canali social de La Tecnica della Scuola, giorno 3 agosto alle ore 12,00. Presenti come ospiti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Chi può partecipare

Possono partecipare i docenti che hanno prodotto la domanda nella stessa provincia nella quale siano iscritti nella prima fascia delle GPS per il posto di sostegno, unicamente in modalità telematica che non siano stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi della medesima procedura.

Procedura

I candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria di prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla procedura eccezionale per l’immissione in ruolo sulla specifica tipologia di posto di sostegno, possono presentare domanda per una o più province della stessa regione diverse rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS.

Modalità presentazione domanda

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, per cui è necessario avere le credenziali del Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Completate le suddette operazioni preliminari, si accederà alla domanda tramite un link diretto presente sull’home page del suddetto portale delle “Istanze on line”.

Dichiarazioni

Nella domanda bisogna dichiarare:

a) la provincia d’iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi

aggiuntivi per i posti di sostegno;

b) la provincia (o le province della medesima regione, anche diversa da quella di

inserimento nelle GPS) per le quali intende partecipare alla procedura;

c) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare

alla procedura;

d) di aver partecipato alla presente procedura nella provincia di appartenenza per la

medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di

una proposta di assunzione;