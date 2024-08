Al via oggi, venerdì 23 agosto 2024 (ore 14.00), le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate a partecipare alla procedura “per chiamata” (cosiddetta “mini-call veloce”) riferita esclusivamente ai soggetti inseriti a pieno titolo nelle GPS sostegno di I fascia non soddisfatti, in prima istanza, nella provincia di inclusione per la procedura finalizzata al ruolo.

Al video tutorial, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo dal prof Lucio Ficara.

APPROFONDIMENTO

Chi può partecipare?

GUARDA IL VIDEO TUTORIAL