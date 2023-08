Mini call veloce, cosa accade se una volta che si aderisce non si volesse prendere servizio nella sede assegnata?

Nella rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara si è approfondito il tema delle mini call veloci. A tal proposito l’esperto ha risposto a delle domande dei lettori, in particolare:

Cosa accade se una volta che si aderisce alla mini call veloce non si volesse prendere servizio nella sede assegnata?

Non accade nulla di particolare, si permane nelle GPS di prima fascia sostegno e in tutte le GPS della provincia in cui si è inseriti per ricevere la nomina della supplenza. Ma sarebbe opportuno, con una certa celerità, avvisare l’ufficio scolastico in cui si è inseriti in GPS e quello in cui è stata assegnata la sede in ruolo, della volontà di rinuncia.

