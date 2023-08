Mini Call Veloce dal 9 all’11 agosto, ecco cosa c’è da sapere

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla call veloce.

1) A chi è riservata la call veloce la cui istanza parte alle ore 9 del 9 agosto e termina alle ore 9 dell’11 agosto?

Possiamo affermare che dalle ore 9 dal 9 agosto, alle ore 9 dell’11 agosto, sarà attivata una mini call-veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e elenchi aggiuntivi GPS sostegno che, pur chiedendo tutte le preferenze possibili, non abbiano ricevuto nomine finalizzate al ruolo dalla graduatoria di iscrizione. Questo consentirà a chi è inserito a pieno titolo nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di sostegno di poter fare domanda di assunzione per una o più province di un’altra regione.

2) Cosa accade se una volta che si aderisce alla mini call veloce non si volesse prendere servizio nella sede assegnata?

Non accade nulla di particolare, si permane nelle GPS di prima fascia sostegno e in tutte le GPS della provincia in cui si è inseriti per ricevere la nomina della supplenza. Ma sarebbe opportuno, con una certa celerità, avvisare l’ufficio scolastico in cui si è inseriti in GPS e quello in cui è stata assegnata la sede in ruolo, della volontà di rinuncia.

3) Su quale piattaforma si compila la domanda della mini call veloce?

Si compila dalla tradizionale Istanze OnLine del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito con accesso tramite SPID e dichiarando la provincia di inserimento nella I fascia o elenchi aggiuntivi delle GPS sostegno, indicando la provincia o le province di una regione scelta in cui ci sono i posti disponibili, specificando le tipologie di posti di sostegno per cui si intende partecipare, dichiarando di aver partecipato alla procedura finalizzata all’immissione in ruolo nella provincia di appartenenza per la medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di una proposta di assunzione e dando l’ok al trattamento dei dati personali.