Ministro Valditara convoca i sindacati per trovare una soluzione sul rinnovo del contratto 2019-2021

Domani 10 novembre 2022, i sindacati sembra siano stati convocati a Viale Trastevere, per cercare di trovare una soluzione risolutiva per il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021. Intanto le notizie sull’incontro di oggi riferito al CCNI mobilità è da considerarsi una vera e propria fumata nera.

CCNI mobilità le distanze restano evidenti

L’Amministrazione resta del suo parere sui vincoli della mobilità dei neoassunti del 2022-2023, segnando un netto distanziamento con le richieste sindacali. In buona sostanza il CCNI mobilità del biennio 2023-2025 si è arenato in un braccio di ferro tra Amministrazione e sindacati, restano agli antipodi le interpretazioni normative sui nuovi vincoli dei neoassunti. Intanto il Ministro Valditara convoca per domani alle 12 il tavolo dei sindacati per trovare una soluzione al rinnovo del CCNL 2019-2021.

Incontro politico con i sindacati

L’incontro di domani pare non essere un incontro con l’ARAN per procedere con alcuni aspetti del rinnovo contrattuale, ma piuttosto sembrerebbe essere un incontro politico che il Ministro Valditara vuole fare per sbloccare e accelerare l’accordo contrattuale per il rinnovo del CCNL 2019-2021 entro il prossimo dicembre.

Quali proposte avrà da fare il successore di Bianchi non è dato sapere con precisione, anche se l’intento è di convincere i sindacati a chiudere per dicembre per consentire gli aumenti e l’incasso degli arretrati.

C’è sicuramente in ballo la questione del cambio di destinazione di 340 milioni di euro per la valorizzazione professionale dei docenti e del personale scolastico da passare sugli aumenti stipendiali, già avallata dal Governo Draghi ma soggetta ad un via libera del MEF. Probabilmente il Ministro Valditara coglierà l’occasione di chiarire ai sindacati la destinazione di queste risorse e se sarà possibile modificare l’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale. Quindi domani 10 novembre 2022, alle ore 12, potrebbe esserci un incontro di natura politica che potrebbe dare l’orizzonte sul rinnovo o sul rinvio del CCNL scuola 2019-2021. Facciamo solo notare che il contratto scuola attualmente vigente è scaduto da quattro anni e che il CCNL scuola che dovrebbe essere firmato è già scaduto da oltre un anno, adesso siamo già nella fase del CCNL scuola 2022-2024, ma di questo contratto nemmeno si è cominciato a discutere.