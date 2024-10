Mitologia greca, attività pratiche e interattive per gli studenti: l’indimenticabile visita al Parco dei Miti

Mitologia greca, attività pratiche e interattive per gli studenti: l’indimenticabile visita al...

Come fare appassionare gli studenti, già da quando sono piccoli, alla mitologia classica? Sicuramente delle attività pratiche e concrete possono riuscire a lasciare gli schemi della narrativa classica nella mente e nel cuore degli alunni.

Bisogna in qualche modo respingere lo stereotipo che vede le storie della mitologia classica come noiose, appartenenti ad un passato lontano, che non ci riguarda più. Con una didattica “del fare” le storie rimangono impresse più facilmente.

Può essere utile proporre attività di tipo esperenziale o portare gli studenti nei luoghi del mito. Uno di questi è sicuramente il Parco dei Miti.

Il Parco dei Miti

Un percorso tematico dedicato alla Mitologia Classica, in particolare ai Miti ambientati in Sicilia, immerso nella natura del Parco dell’Etna.

Al suo interno si potrà entrare nella Grotta di Polifemo, incontrare il Dio Efesto dentro la sua fucina, perdersi nel Labirinto con il terribile Minotauro, salire sul Cavallo di Troia e sulla Nave di Ulisse e vivere mitiche avventure.

La struttura dispone di aree dedicate per il pranzo a sacco e parco giochi. Ecco le varie attrazioni:

Il Cavallo di Troia . Struttura gigante in legno, alta 6 metri, dotata di scivolo e scaletta per accogliere all’interno i bambini e per giocare ricordando la celebre strategia ideata da Ulisse per sconfiggere i troiani e porre fine alla guerra.

. Struttura gigante in legno, alta 6 metri, dotata di scivolo e scaletta per accogliere all’interno i bambini e per giocare ricordando la celebre strategia ideata da Ulisse per sconfiggere i troiani e porre fine alla guerra. La Nave di Ulisse . Una vera barca in legno posta sul prato verde ai piedi del promontorio su cui campeggia Polifemo intento a lanciare un enorme masso. I bambini possono salire sulla barca, entrare nelle piccola stiva e giocare con il timone e i remi. Immancabile la foto di gruppo.

. Una vera barca in legno posta sul prato verde ai piedi del promontorio su cui campeggia Polifemo intento a lanciare un enorme masso. I bambini possono salire sulla barca, entrare nelle piccola stiva e giocare con il timone e i remi. Immancabile la foto di gruppo. L’area è attrezzata con tettoie e servizi e dispone di un grande prato adatto ai giochi sulle costellazioni e le leggende dei relativi personaggi.

Arricchiscono la struttura il Labirinto e i percorsi interattivi sull’ Orientamento (con l’orologio solare, la meridiana , la Rosa dei Venti e il pannello sulle stagioni con la leggenda del Ratto di Proserpina).

e i percorsi interattivi sull’ (con l’orologio solare, la meridiana , la Rosa dei Venti e il pannello sulle stagioni con la leggenda del Ratto di Proserpina). Lungo i sentieri, aiutati da una mappa, i visitatori dovranno trovare le mitiche Facce di Pietra , sculture in stile primitivo perfettamente mimetizzate tra le rocce laviche realizzate dal Maestro A. Barrica di Zafferana.

Queste, e tante altre attrattive “mitiche” fanno rivivere le fantastiche storie della mitologia classica a cominciare da quelle, non poche, ambientate in Sicilia.

Il Teatro dei Miti

Il nuovo Teatro dei Miti offre la visione dello spettacolo “SICILIA. LA STORIA È QUI“, rappresentazione interattiva della storia della Sicilia, dalla preistoria a oggi. Un documentario sulle epoche storiche principali, realizzato in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e reso coinvolgente grazie all’innovativo sistema di interazione con il pubblico Live-Motion. Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di veicolare alcuni messaggi legati al territorio siculo:

La Sicilia è storia . La storia antica del mondo Occidentale è quella della Sicilia e le testimonianze archeologiche sono tra le più importanti al mondo.

. La storia antica del mondo Occidentale è quella della Sicilia e le testimonianze archeologiche sono tra le più importanti al mondo. La Sicilia è al centro del Mar Mediterraneo , area storicamente caratterizzata da scambio di culture, sede di avvenimenti che da sempre influenzano il mondo intero.

, area storicamente caratterizzata da scambio di culture, sede di avvenimenti che da sempre influenzano il mondo intero. Il fenomeno dell’immigrazione è anche un fatto storico, educativo, sociale. Bisogna educare le nuove generazioni ad affrontare questo fenomeno con responsabilità.

è anche un fatto storico, educativo, sociale. Bisogna educare le nuove generazioni ad affrontare questo fenomeno con responsabilità. Con questo sistema si può presentare la Storia in maniera più coinvolgente anche proponendo alcuni approfondimenti curriculari.

anche proponendo alcuni approfondimenti curriculari. Il fenomeno dell’abbandono della Sicilia da parte di tanti giovani può essere arginato anche intervenendo sull’educazione alla cultura siciliana, sviluppando l’orgoglio d’appartenenza e riconoscendo il valore dell’identità e dell’unicità.

Il catalogo di Etna Today

Tra il Museo dell’Etna, la Casa delle Farfalle, l’Apiario e il Planetario, gli studenti hanno l’opportunità di imparare divertendosi in un contesto affascinante e unico. Pianifica un’escursione scolastica all’insegna della conoscenza e dell’avventura!

Tra le proposte principali, oltre al Parco dei Miti, troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Casa delle Farfalle: Un’esperienza unica per osservare farfalle tropicali e locali in un ambiente protetto. Apiario didattico: Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione. Laboratori didattici: Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”. Planetario dell’Etna: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche per l’anno scolastico 2024/2025.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO