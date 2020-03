Mobilità 2020, blocco trasferimenti e passaggi di cattedra

Nelle Faq 8), 9) e 10) parleremo del blocco dei trasferimenti e dei passaggi per i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado, immessi in ruolo con un concorso per titoli ed esami, riservato ai docenti abilitati entro il 31.05.2017, ai sensi del D.D.G.n.85 dell’1.02.2018.

8) Sono una docente che lo scorso anno scolastico 2018/19 é stata assunta nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi del DDG 85/2018, ma non ho potuto presentare domanda di trasferimento in quanto docente a tempo determinato ( FIT), per il prossimo anno scolastico posso presentare domanda di trasferimento o resto bloccata nella scuola di attuale titolarità, la stessa dello scorso anno, per altri 4 anni?

Sì, i docenti che si trovano nelle condizioni della lettrice potranno presentare la domanda di trasferimento e , avendone i requisiti, anche quella di passaggio di cattedra e/o di ruolo, per l’anno scolastico 2020/21, essi non hanno alcun vincolo quinquennale.

9) Sono una docente che lo scorso anno scolastico 2018/19 è stata assunta nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi DDG 85/2018 ( FIT ex DM 631/18), dopo l’entrata in vigore della legge 145/2018 ( 1.1.2019) con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2019, posso presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2020/21?

No, i docenti assunti dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria 145/2018 ( 1.1.2019) quindi dopo il 31.12.2018 con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2019, esclusi i docenti avviati al FIT nell’anno 2018 (dall’1.9.2018 al 31.12.2018) hanno un vincolo quinquennale nella scuola di attuale titolarità, quindi non potranno partecipare alla mobilità territoriale e professionale per gli anni scolastici 2020/21 e per quelli successivi.

10) Sono un docente che è stato assunto quest’anno dall’1.9.2019 su posto di sostegno FIT a.s. 2019/20, sono soggetto al vincolo quinquennale?

Sì, i docenti immessi in ruolo per l’a.s. 2019/20 sono soggetti al vincolo quinquennale, quindi non potranno partecipare alla mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2020/21 e successivi.