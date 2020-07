Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, domande dal 13 al 24 luglio: modelli

L’8 luglio 2020 è stato sottoscritto il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

A conferma di quanto da noi riportato, le domande per l’a.s. 2020/2021 per tutto il personale potranno essere presentate dal 13 al 24 luglio 2020.

Per i docenti la domanda si presenta tramite la funzione Istanze on-line, per gli ATA la domanda è invece cartacea.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto

personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.

Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero su provincia tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti.

Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali.

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.

La modulistica

