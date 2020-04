Il punteggio dei titoli culturali nella mobilità 2020/2021 è limitata, dal CCNI mobilità 2019/2022, ad un massimo di 25 punti per i trasferimenti territoriali, tale limite non c’è nella mobilità professionale. In buona sostanza per la mobilità territoriale, ovvero i trasferimenti provinciali o interprovinciali sulla stessa classe di concorso di titolarità, un docente può accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali da dichiarare con autocertificazione su apposito documento da allegare alla domanda di mobilità, mentre per la mobilità professionale, ovvero passaggi di ruolo o cattedra, può accumulare anche più di 25 punti senza limiti di punteggio imposti dalla norma.