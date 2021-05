Mobilità 2021, tutte le prossime scadenze

A seguito della intesa tra Ministero dell’Istruzione e Sindacati che prevede l’incremento dell’organico del personale Ata e il trasferimento a domanda o d’ufficio per i casi di soprannumerarietà, è stata parzialmente rivista la tempistica per gli adempimenti degli uffici per la mobilità.

Infatti, per il personale ATA è stata prorogata dal 21 maggio al 7 giugno 2021 la scadenza per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili e dall’11 giugno al 25 giugno 2021 per la pubblicazione dei movimenti.

Per quanto riguarda invece i docenti, ricordiamo che gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 7 giugno, mentre per il personale educativo l’8 giugno.

Infine, in merito agli insegnanti di religione cattolica, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno.