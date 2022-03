Mobilità 2022/23, domande per il personale ATA entro il 25 marzo

Ricordiamo che chiudono domani, 25 marzo 2022, le funzioni per il personale ATA per la presentazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2022/23.

Nella O.M. 45/2022 sono riepilogate le scadenze e le modalità di presentazione dell’istanza.

Le altre scadenze che interessano il personale ATA sono:

6 maggio : chiusura degli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero

: chiusura degli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero 27 maggio: pubblicazione degli esiti della mobilità.

Ricordiamo anche la scadenza per presentare la revoca della domanda di movimento già presentata: la richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Quindi per il personale Ata sarà possibile revocare la domanda di mobilità entro e non oltre il 2 maggio 2022.

La guida

Per supportare il personale ATA per la presentazione dell’istanza, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto una guida:

Le preferenze

Il personale ATA può esprimere al massimo 15 preferenze, da indicare nell’apposita sezione dei moduli-domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) istituzione scolastica;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia;

e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

La modulistica

Le autodichiarazioni