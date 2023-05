Mobilità 2023-2024, gli esiti, i reclami e la fase delle assegnazioni provvisorie – DIRETTA ore 16,00

È arrivato il giorno degli esiti della mobilità docenti per l’anno scolastico 2023-2024 di tutti gli ordini e gradi di istruzione. Mercoledì 24 maggio, in coincidenza con la pubblicazione degli esiti della mobilità docenti, La Tecnica della Scuola ha organizzato, alle ore 16,00, una diretta sull’argomento mobilità, reclami da inoltrare in caso di irregolarità e sulla prossima fase di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2023-2024. La diretta vedrà la conduzione di Daniele Di Frangia e la partecipazione della sindacalista UIL Scuola Rua Roberta Vannini segretaria generale della Campania, coadiuvano il conduttore della diretta gli esperti di normativa scolastica, i professori Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara.

Esiti della mobilità il 24 maggio 2023

Gli esiti finali della mobilità docenti 2023/2024 sono fissati proprio per il 24 maggio, per il personale educativo il 29 maggio e infine per gli ATA per il giorno 1 giugno 2023. Come previsto e lungamente annunciato, è arrivato il giorno in cui sono stati resi pubblici gli esiti della mobilità territoriale e professionale dei docenti titolari di ogni ordine e grado. È già noto il codice meccanografico della scuola in cui si acquisisce la nuova titolarità, si dovrebbe conoscere anche se la cattedra è interna oppure una cattedra oraria esterna su stesso comune o cattedra oraria esterna su due comuni. Non sarà possibile conoscere, dalle informazioni della pubblicazione degli esiti della mobilità, se il docente occuperà un posto con cattedra tradizionale, ovvero con l’orario completo dentro le classi, o se avrà assegnata un posto di potenziamento senza classi o se ancora avrà un orario suddiviso in parte ore di lezione nelle classi e in parte a disposizione per progetti di potenziamento e/o supplenze brevi. Non sarà nemmeno possibile conoscere il plesso in cui si verrà assegnati nel caso la scuola abbia più plessi all’interno del medesimo comune.

Come e dove fare reclamo

È utile sapere che in fase di pubblicazione degli esiti, in caso di rilevazioni di errori, è possibile intervenire con un reclamo ad hoc per ottenere una rettifica sulla disposizione dei bollettini ufficiali di mobilità.

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.17. Quindi si può attivare una procedura di conciliazione entro massimo 15 giorni dall’atto pubblicatoo in cui vengono lesi i diritti dell’interessato. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale.

Adesso c’è la carta delle assegnazioni provvisorie

Dopo la mobilità, in caso di non riuscita del suo esito o in caso di mancato ricongiungimento al proprio coniuge, il docente avrà l’opportunità di presentare istanza di assegnazione provvisoria per motivi di ricongiungimento al coniuge.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

ricongiungimento al genitore.



L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo l’art. 8 del CCNI delle utilizzazioni.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE