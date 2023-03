Mobilità 2023/24, on-line la piattaforma Uil Scuola con guide, faq e questionari

L’ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023/2024.

Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’altra ordinanza, firmata sempre il 1° marzo.

Scadenze

I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

Personale docente

La domanda va presentata dal 6 al 21 marzo 2023 .

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 2 maggio .

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio .

La domanda va presentata dal 9 al 29 marzo 2023.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 3 maggio.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 29 maggio .

La domanda va presentata dal 17 marzo al 3 aprile 2023.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro l’11 maggio.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1° giugno.

La domanda va presentata dal 21 marzo al 17 aprile 2023.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio.

La piattaforma Uil Scuola

Per supportare il personale interessato a presentare domanda, la Uil Scuola ha reso disponibile un’apposita piattaforma dedicata alla Mobilità del personale scolastico.

È suddivisa in 6 aree tematiche ed è organizzata come una banca dati, in continuo aggiornamento, a disposizione di docenti, Ata e addetti ai lavori. All’interno sono presenti molti materiali: report, schede tecniche, contratto, ordinanze ministeriali, guide e FAQ.

Nella piattaforma c’è anche il questionario “scopri se puoi fare domanda”.