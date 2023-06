Mobilità annuale, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: le date e il testo dell’intesa – PDF

Come abbiamo annunciato in un altro articolo, è stata firmata l’intesa sulla mobilità annuale che dovrà regolare assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

Come afferma la Cisl Scuola, Il Ministero ha reso note le scadenze fissate per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione da parte del personale docente (compresi IRC), educativo e ATA per l’a.s. 2023/24.

15 giugno – 5 luglio : docenti, pers. educativo, IRC

: docenti, pers. educativo, IRC 21 giugno – 7 luglio: personale ATA

Le domande dovranno essere presentate dal personale docente in modalità on line utilizzando le funzioni del sistema POLIS.

Domande in formato cartaceo per i docenti assunti da GPS e ai sensi del comma 9 bis (non essendo ancora inseriti come docenti di ruolo sul data base del sistema POLIS), i docenti di religione cattolica, il personale educativo e il personale ATA.

Il modello per la domanda in formato cartaceo sarà reso disponibile nella sezione mobilità del sito del Ministero.

Il testo dell’intesa