Mobilità 2024/2025: novità, posti, scadenze e chi può fare domanda. La scheda della Cisl Scuola

In una dettagliata scheda di approfondimento la CISL Scuola (Ufficio sindacale legale) ha illustrato tutte le procedure legate alla mobilità del personale docente, educativo e ATA, alla luce delle novità introdotte con l’accordo di integrazione al CCNI sottoscritto nei giorni scorsi col Ministero, puntualmente evidenziate.

LEGGI LA SCHEDA

La scheda costituisce una utile guida nella quale vengono riportati termini e scadenze, illustrate le fasi e l’ordine delle operazioni, le precedenze riconosciute nel corso dei movimenti, il trattamento delle domande dei docenti, l’indicazione delle preferenze e molti altri aspetti legati al trattamento dei perdenti posto, alle implicazioni legate al dimensionamento, alle specificità del personale ATA e dei docenti IRC.

Le date per la mobilità 2024/25 docenti saranno dal 26 febbraio al 16 marzo. Mentre per quanto riguarda il personale educativo, dal 28 febbraio al 19 marzo e per il personale Ata dall’8 al 25 marzo.

Nella giornata del 21 febbraio è stato siglato l’accordo che va ad integrare e modificare il CCNI Mobilità sottoscritto il 18 maggio 2022, relativo al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

L’accordo in questione ha permesso di integrare il CCNI vigente per applicare già ai trasferimenti del prossimo anno scolastico le novità introdotte dal CCNL sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso.

In particolare, il CCNI pone l’attenzione alle esigenze familiari del personale della scuola e, in particolare, alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili.