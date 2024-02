Mobilità docenti 2024/25 date, dal 26 febbraio al 16 marzo. Ecco tutte le date per personale educativo e Ata

Le date per la mobilità 2024/25 docenti saranno dal 26 febbraio al 16 marzo. Mentre per quanto riguarda il personale educativo, dal 28 febbraio al 19 marzo e per il personale Ata dall’8 al 25 marzo.

Nella giornata del 21 febbraio è stato siglato l’accordo che va ad integrare e modificare il CCNI Mobilità sottoscritto il 18 maggio 2022, relativo al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

L’accordo in questione ha permesso di integrare il CCNI vigente per applicare già ai trasferimenti del prossimo anno scolastico le novità introdotte dal CCNL sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso.

In particolare, il CCNI pone l’attenzione alle esigenze familiari del personale della scuola e, in particolare, alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili.

Infatti, l’art. 34, comma 8, del CCNL prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis deld.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

