Mobilità 2024/2025, la pagina del Ministero con tutte le informazioni

Firmate le due ordinanze della mobilità, una per il personale docente educativo e ATA, e una per gli insegnanti di religione cattolica, il Ministero ha predisposto, come negli anni passati, la pagina nella quale reperire tutte le informazioni per la trasmisisone delle domande.

Innanzitutto vengono riepilogate le tempistiche:

Personale docente

La domanda va presentata dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2024.

La domanda va presentata dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 24 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 22 maggio 2024.

La domanda va presentata dal 8 marzo 2024 al 25 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2024.

La domanda va presentata dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2024.

Nella pagina sono anche riportate le indicazioni operative per compilare e inoltrare la domanda sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line, ad eccezione degli Insegnanti di religione cattolica che devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

Oltre alla normativa di riferimento, la pagina contiene anche le seguenti sezioni:

