Mobilità 2024/2025, si parte con la presentazione della domanda e il problema dei vincoli – DIRETTA ore 14,00

Da oggi, 26 febbraio, fino al 16 marzo sarà possibile presentare domanda di mobilità per tutti i docenti titolari di ogni ordine e grado. Alcuni docenti troveranno nella pagina iniziale della domanda di mobilità un avviso, scritto in caratteri “rossi”, dove verrà ricordato il loro status di docenti vincolati e non in regola per potere fare istanza di mobilità 2024/2025. L’OM 30 del 23 febbraio 2024, ordinanza che regola la mobilità 2024/2025, dà, attraverso precise deroghe, l’opportunità, ad alcuni docenti e Dsga vincolati, di potere presentare domanda di mobilità. Questi docenti dovranno compilare l’allegato G per autodichiarare, sotto la propria responsabilità, quale deroga hanno in loro possesso per potere presentare istanza di mobilità.

La diretta della Tecnica risponde live

Ma come funziona la compilazione della domanda? Quali sono gli allegati da compilare e inserire in domanda? Quali sono le deroghe per i docenti e i Dsga vincolati? Quali le precedenze relative alla legge 104/92? Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, lunedì 26 febbraio, alle ore 14,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e di diritto scolastico avv. Dino Caudullo. Diretta visibile, come sempre, sui canali social, Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Le date della mobilità

Le due ordinanze firmate il 23 febbraio 2024 (O.M. 30 e O.M. 31) danno il via alle procedure per la mobilità del personale scolastico per il 2024/2025.

Ricordiamo che queste sono le scadenze previste dalle due ordinanze:

Personale docente

La domanda va presentata dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2024.

Personale educativo

La domanda va presentata dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 24 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 22 maggio 2024.

Personale ATA

La domanda va presentata dal 8 marzo 2024 al 25 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2024.

Insegnanti di religione cattolica

La domanda va presentata dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2024.

Le domande devono essere presentate tramite Istanze on-line, ad eccezione degli insgenanti di religione che presenteranno modello cartaceo.

Le guide del Ministero

Nella pagina ufficiale dedicata alla mobilità, sono disponibili le seguenti guide: