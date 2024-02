Mobilità 2024/25, riserve e precedenze: come compilare la domanda – Rivedi la Diretta

Dal 26 febbraio fino al 16 marzo sarà possibile presentare domanda di mobilità per tutti i docenti titolari di ogni ordine e grado. Alcuni docenti troveranno nella pagina iniziale della domanda di mobilità un avviso, scritto in caratteri “rossi”, dove verrà ricordato il loro status di docenti vincolati e non in regola per potere fare istanza di mobilità 2024/2025. L’OM 30 del 23 febbraio 2024, ordinanza che regola la mobilità 2024/2025, dà, attraverso precise deroghe, l’opportunità, ad alcuni docenti e Dsga vincolati, di potere presentare domanda di mobilità. Questi docenti dovranno compilare l’allegato G per autodichiarare, sotto la propria responsabilità, quale deroga hanno in loro possesso per potere presentare istanza di mobilità.

La diretta della Tecnica risponde live

Ma come funzionano le riserve e le precedenze?

RIVEDI LA DIRETTA

✅ (32:00) Se ho superato concorso ordinario per la regione Toscana ma Usr di competenza è Usr Lazio, come devo compilare i campi Regione e Usr nella sezione Titoli?

✅ (33:10) è possibile inserire 2 legge 104/92 (madre e sorella convivente)?

✅ (33:40) Sto per concludere un master all’Università di Pavia, le lezioni finiranno prima della chiusura della compilazione delle domande, ma la prova finale sarà il 9 maggio. È titolo valutabile?

✅ (34:30) GPS 1 fascia (sostegno), art.59, con contratto decorrenza giuridica 2022/23 ed economica 2023/24, sulla parte di anzianità metterò l’anno 2022 ruolo, preruolo o retroattività? Pertanto l’anno in corso non vale, giusto?

✅ (35:05) Per chi ha una deroga nel trasferimento può richiedere un altra provincia della stessa regione? Sono assunta con decorrenza giuridica e ho solo la provincia Roma, vorrei cambiare provincia, ho una deroga , lo potrò fare?

✅ (37:05) Sono in anno di prova e sono stato assunto dalle GPS I fascia sostegno. Ho figli al di sotto di 12 anni. Se vengono date le deroghe come lo scorso anno, posso fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale? vorrei spostarmi da una regione ad un’altra

✅ (38:50) Vorrei avere delucidazioni riguardo a questo punto perché non ho capito cosa s’intende d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118 È estendibile ai parenti? Riguarda l’invalidità civile del 68 per cento?

✅ (40:05) Il Tfa non viene considerato nel punteggio dei titoli, ma come verrà poi valutato se non viene inserito in essi?

✅ (41:35) Fare assegnazione provvisoria ricongiungendomi al fratello presso il quale ho domicilio é possibile? Mi interessa ai fini dell’ anno di prova, che intendo fare in assegnazione provvisoria interprovinciale

✅ (42:50) Si può presentare domanda di mobilità con riserva? Riserva perché in attesa di documentazione 104 e dover aspettare un altro anno potrebbe impedirmi di ottenere facilmente sede di titolarità vicino al parente da assistere

✅ (44:30) Sono sicure le assegnazioni provvisorie per i genitori di figli inferiori ai 12 anni che ottengono trasferimento interprovinciale su preferenze sintetica?

✅ (48:00) Vorrei trasferirmi da provincia di latina a provincia dell’aquila, ma solo in alcune scuole mirate. come posso sapere se ci sono posti disponibili in quelle scuole?

✅ (51:50) Da nubile, posso chiedere ricongiungimento ai miei genitori?

✅ (52:40) Il 67 % di invalidità e sufficiente per usufruire della precedenza?

✅ (53:20) Coloro i quali sono in possesso del titolo di precedenza L.68/99 (orfani per causa di lavoro) in anno di prova con vincolo triennale possono comunque richiedere la mobilità?

✅ (54:30) Il punto no8 delle precedenze elencate dal Dott. Varengo, per chi ha effettuato attività come sindacalista, vale anche per chi ha prestato servizio come RSU?

✅ (55:30) Dopo 5 anni nella stessa scuola nel 22/23 sono risultata perdente posto.Ho fatto domanda condizionata senza rientrare. Quest’anno tento interprov.Non mi spettano più i punti continuità giusto?

✅ (55:55) Anzianita’ di servizio in ruolo: dal 2020 al 2023 ho avuto congedo per dottorato di ricerca, posso considerare questi ultimi 3 anni nel totale del servizio effettivamente prestato?

✅ (56:15) Sono in anno di prova da concorso stem 2020, assunta dal 1 settembre 2023. Mi sembra di aver capito che fare domanda di trasferimento provinciale, avendo figlio minore di 12 anni. Quando supererò l’anno di prova, dovrò inviare qualche documentazione?

Le date della mobilità

Le due ordinanze firmate il 23 febbraio 2024 (O.M. 30 e O.M. 31) danno il via alle procedure per la mobilità del personale scolastico per il 2024/2025.

Ricordiamo che queste sono le scadenze previste dalle due ordinanze:

Personale docente

La domanda va presentata dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2024.

Personale educativo

La domanda va presentata dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 24 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 22 maggio 2024.

Personale ATA

La domanda va presentata dal 8 marzo 2024 al 25 marzo 2024.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2024.

Insegnanti di religione cattolica

La domanda va presentata dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2024.

Le domande devono essere presentate tramite Istanze on-line, ad eccezione degli insgenanti di religione che presenteranno modello cartaceo.

Le guide del Ministero

Nella pagina ufficiale dedicata alla mobilità, sono disponibili le seguenti guide: