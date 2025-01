Mobilità 2025/2028. Valutazione servizio prestato come docente tutor e orientatore

Fra le novità introdotte nel CCNI mobilità per il triennio 2025/2028 è stato introdotto un punteggio aggiuntivo per i docenti che hanno svolto il servizio in qualità di docente tutor e docente orientatore.

Docenti tutor e orientatore

Le figure dei docenti tutor e orientatore sono state introdotte nella scuola secondaria di secondo grado nel piano della riforma voluta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito a partire dall’anno scolastico 2023/2024 con l’obiettivo di valorizzare le inclinazioni e i talenti di ciascun alunno, di promuovere il senso del merito nel successo formativo e supportare gli studenti e le loro famiglie al fine di consentire a ogni singolo alunno di fare scelte consapevoli per il proprio futuro sia nello studio sia nel mondo del lavoro.

Valutazione servizio tutor e orientatore

Il CCNI 2025/2028 in relazione alla mobilità volontaria dispone che ai docenti tutor e ai docenti dell’orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell’istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in tale qualità ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023

Punteggio spettante e condizioni

Al fine dell’attribuzione dei tre punti previsti dalla tabella di valutazione sono necessarie le seguenti condizioni:

• Il servizio deve essere stato svolto per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica e nella medesima figura professionale;

• Non va valutato l’anno in corso al momento della presentazione della domanda;

• Detto punteggio aggiuntivo è valutato una sola volta.