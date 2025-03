Graduatorie d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari: pubblicazione entro il 9 aprile

Scaduto il termine per presentare la domanda di mobilità e/o di passaggio di cattedra o di ruolo, le scuole sono impegnate a compilare le graduatorie interne, al fine di individuare eventuali soprannumerari. Dette graduatorie compilate per classe di concorso e tipologia di posto dovranno essere pubblicate entro il 9 aprile all’albo della scuola.

Chi non va inserito nelle graduatorie interne

Non vanno inseriti nelle graduatorie d’istituto i docenti che usufruiscono di una delle condizioni previste dall’art.13 del CCNI 2025/2028 ai punti

• Punto I Disabilità e gravi motivi di salute

Personale non vedente e personale emodializzato

• Punto III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative :

• : Disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, con un grado d’invalidità superiore ai due terzi;

Personale che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)

Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92;

• Punto IV assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale;

• Genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità;

Coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto di disabile in situazione di gravità;

Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. I suddetti non vanno inseriti soltanto se la sede di titolarità sia nella stessa provincia dell’assistito;

• Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

I docenti rientranti nel VII punto non sono inseriti soltanto per il periodo in cui è valido il mandato e a condizione che sia nella stessa provincia della scuola di titolarità.

Compito del dirigente

Il dirigente, individuati i soprannumerari e pubblicate le relative graduatorie, dopo avere esaminato gli eventuali reclami e apportati le relative rettifiche, se necessarie, notifica per iscritto la situazione ai perdenti posto i quali, entro 5 giorni dalla notifica possono presentare la domanda di mobilità.

Graduatorie interne scuola dell’infanzia e primaria

Nella scuola primaria vanno compilate delle graduatorie distinte per tipologie di posto presenti nell’istituzione; nello specifico: posti comuni, di educazione motoria, speciali, di sostegno, a indirizzo didattico differenziato, ruolo speciale in scuole speciali e, su posti dei centri d’istruzione per gli adulti della scuola primaria.

Docente di lingua inglese

Per quanto riguarda i docenti di lingua inglese va detto che non si procede alla stesura della specifica graduatoria, ma rientrano nella graduatoria di posto comune e, qualora dovessero risultare soprannumerari, se interessati a rientrare sul posto di lingua inglese nella stessa scuola, nel corso dei movimenti dovranno presentare domanda, entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

Graduatorie scuola secondaria

Nella scuola secondaria vanno compilate delle graduatorie distinte per classi di concorso posto comune e per posti di sostegno.

Graduatorie di sostegno

Le graduatorie di sostegno per l’individuazione dei soprannumerari vanno fatte distintamente per ciascuna tipologia:

• Sostegno vista;

• Sostegno udito;

• Sostegno psicofisici.

Il docente individuato quale soprannumerario nella tipologia di sostegno nella quale risulta titolare, non può essere assorbito, nell’eventuale posto libero e disponibile nella stessa scuola, anche se in possesso della relativa specializzazione.