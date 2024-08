Mobilità annuale 2024/2025, gli esiti delle sedi saranno pubblicati entro fine agosto. Presa di servizio avverrà lunedì 2 settembre

L’avvio dell’anno scolastico 2024/2025 non potrà essere il giorno 1 settembre perché è domenica. Quindi la presa di servizio per i docenti neoassunti o che avranno una nuova sede per effetto di utilizzazione o assegnazione provvisoria o ancora per incarico di supplenza, avverrà lunedì 2 settembre. Se per il 2 settembre dovesse essere stato convocato, nell’ultima settimana di agosto, il Collegio docenti, anche tutti gli altri docenti titolari della scuola dovranno presentarsi a scuola per svolgere l’attività collegiale regolarmente convocata.

Utilizzazioni e assegnazioni per fine agosto

In questi giorni e comunque prima del Ferragosto, in tutti gli uffici scolastici provinciali di Italia, dovrebbero essere pubblicate le graduatorie delle utilizzazioni, provinciali e interprovinciali, e le graduatorie delle assegnazioni provvisorie, provinciali e interprovinciali. La settimana che va dal 19 al 24 agosto, servirà a correggere gli errori materiali delle suddette graduatorie e a pubblicare le graduatorie definitive. Dal 26 al 30 agosto sono previsti gli esiti di tutta la mobilità annuale. Quindi i docenti del sud, che attualmente si trovano in vacanza nella loro terra di origine (Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata…) e che hanno richiesto assegnazione provvisoria dalle scuole di loro titolarità del nord alle province del sud, potranno, in caso di ottenimento della sede di assegnazione, disfare i loro bagagli perché non torneranno nella loro scuola di titolarità, ma prenderanno servizio il lunedì 2 settembre nella sede a loro assegnata provvisoriamente per l’anno scolastico 2024/2025. Chi invece non dovesse riusciread ottenere assegnazione provvisoria, dovrà riprendere servizio nella scuola di titolarità per il giorno in cui è stata convocata la prima riunione collegiale del nuovo anno scolastico.

Incarichi di supplenza

C’è chi invece è in attesa degli incarichi di supplenza e vorrebbe sapere quando saranno effettuati i primi incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Gli uffici scolastici più virtuosi pubblicheranno gli esiti degli incarichi di supplenza da GaE e GPS negli ultimi giorni di agosto, ma in altri uffici scolastici si sforerà nella prima settimana di settembre.

Quindi il famigerato “algoritmo” delle supplenze assegnerà il posto disponibile in base alla posizione occupata in graduatoria dall’aspirante e alle preferenze che ha espresso. I primi turni di assegnazione dell’algoritmo verranno avviati a fine agosto, ma in alcune province si dovrà attendere settembre. Una volta comunicata la supplenza, attraverso una immediata pubblicazione del bollettino ufficiale degli incarichi sul sito istituzionale dell’ufficio scolastico provinciale, il docente assegnatario dovrà prendere servizio entro le successive 24-48 ore e comunque il prima possibile dall’atto della pubblicazione.

Immissioni in ruolo e mini call veloce

Mentre le immissioni in ruolo ordinarie si stanno già svolgendo con le scelte delle province per le Graduatorie di Merito e le successive scelte della sede per chi ha avuto assegnata la provincia in quanto inserito in GM e la scelta della sede per chi è in GaE, per le immissioni in ruolo straordinarie si dovrà attendere la settimana dal 19 al 24 agosto.In buona sostanza le assunzioni ordinarie dei docenti dovrebbero svolgersi entro il 20 agosto, mentre per l’assunzione su sostegno dalle GPS si arriverà anche verso il 24 o 26 agosto. Quindi la mini call veloce si andrà a svolgere, con un passaggio rapidissimo negli ultimi 4 giorni di agosto.