Mobilità annuale: firmato il contratto; domande (forse) dal 15 giugno al 4 luglio, ma i sindacati chiedono un posticipo

E’ stata firmata da poco l’intesa sulla mobilità annuale che dovrà regolare assegnazioni provvisorie e utilizzi.

Per il momento non è ancora disponibile il testo sottoscritto da Ministero e sindacati, ma è ormai certo che anche il personale assunto dalle GPS e in attesa di conferma in ruolo potrà fare domanda.

Sulle date si aspetta l’ordinanza del Ministero che dovrà decidere anche in base alle esigenze tecniche.

Si parla per ora del periodo 15/6 – 4/7 ma i sindacati hanno già avanzato la richiesta di posticipare le scadenze.