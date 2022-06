Mobilità Ata 2022, pubblicati gli ESITI per provincia e per profilo. Circa mille posti di collaboratore scolastico a Roma e a Milano

Mobilità Ata 2022, pubblicati gli ESITI per provincia e per profilo. Circa...

Come avevamo anticipato, a seguito di una proroga, ieri, martedì 31 maggio 2022, il ministero dell’Istruzione ha reso noti gli esiti dei movimenti (trasferimenti e passaggi di profilo) anche del personale ATA. Il file riassume tutti i movimenti, provincia per provincia, e i dati anche per profilo.

Quali disponibilità dopo gli esiti? Quasi 1000 posti di collaboratore scolastico a Roma, oltre 1200 a Milano.

Gli interessati potranno verificare l’esito della domanda anche tramite Istanze online, come nel caso delle Gps (la cui piattaforma – lo ricordiamo – si è chiusa alle ore 23.59 di ieri sera). Ciascun Ambito territoriale provvederà alla pubblicazione definitiva dei movimenti sul proprio sito.

Per quanto riguarda le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie è stata avviata una trattativa con il Ministero per il rinnovo del CCNI triennale 2022/2025 e occorre, quindi, attendere gli esiti di tale interlocuzione tra le parti.

Ricordiamo infatti che la mobilità ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario), come quella relativa al personale docente e a quello educativo, è regolata dal contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI), da rinnovare con cadenza triennale, sebbene la domanda di mobilità possa essere effettuata ogni anno.