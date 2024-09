Assenza per covid di docenti e ata, per il 2024/2025 viene equiparata al periodo di ricovero ospedaliero

Assenza per covid di docenti e ata, per il 2024/2025 viene...

I docenti e il personale Ata che si dovessero assentare durante l’anno scolastico 2024/2025, perché positivi al Covid-19 e quindi dovessero risultare positivi al test del tampone, potranno fruire dei giorni di assenza per malattia senza alcun comporto e senza nessuna trattenuta accessoria dal cedolino, in quanto tale assenza verrebbe equiparata al periodo di ricovero ospedaliero.

La malattia per covid 19 di docenti e Ata

Ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, tuttora vigente nonostante la cessazione dello stato di emergenza (decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022), la malattia dei docenti e ata a tempo indeterminato e determinato, anche quella dei docenti supplenti nominati dal dirigente scolastico per periodi brevi e saltuari, riferita alla positività COVID-19, è un’assenza giustificata senza alcun comporto e senza nessuna trattenuta dal cedolino. Ricordiamo che l’art.87, comma 1 del decreto legge n.18/2020 non è stato abrogato o modificato da altra disposizione di legge e che tale norma legislativa prevede espressamente che il periodo trascorso in malattia, dovuta al Covid 19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Chiarimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.

“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto o e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.

C’è la visita fiscale per assenza Covid-19

Nonostante l’assenza per malattia dovuta al Covid-19 è equiparata al ricovero ospedaliero, tale equiparazione è solo dal punto di vista del computo e dell’intera retribuzione, mentre non è equiparata al ricovero ospedaliero per quanto riguarda la visita fiscale. Per cui il docente che si assenta da scuola perché ha contratto il Covid, deve rispettare le fasce di riperibilità delle visite fiscali.

A tal proposito ricordiamo che le fasce previste per le visite fiscali sono le seguenti: la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00.