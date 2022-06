Mobilità ATA, più di 27 mila i posti disponibili dopo i trasferimenti

Sarebbero più di 27.000 i posti disponibili relativamente ai vari profili del personale ATA, così come residuati dopo le operazioni di mobilità.

Questi i numeri forniti dalla FLC CGIL, derivanti dalla rielaborazione dei dati comunicati dal Ministero dell’Istruzione utilizzati per calcolare le disponibilità previste per le prossime immissioni in ruolo e le supplenze annuali di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, DSGA.

Secondo l’elaborazione del Sindacato, sono disponibili esattamente 27.704 posti così distribuiti tra i diversi profili:

2.136 DSGA

5.700 assistenti amministrativi

3.087 assistenti tecnici

16.293 collaboratori scolastici

154 addetti alle aziende agrarie, 40 infermieri, 172 cuochi, 122 guardarobieri.

I dati finali potrebbero subire qualche variazione a seguito di rettifiche o di modifiche nel contingente delle immissioni in ruolo.