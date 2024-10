Mobilità docenti e Ata: si parte con le trattative per il nuovo contratto

I sindacati firmatari del CCNL (Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Snals, Gilda e Anief) sono stati convocati per l’apertura delle trattative del contratto integrativo sulla mobilità.

Il primo incontro è fissato al Ministero dell’Istruzione per il prossimo 9 ottobre, l’intenzione del Ministero è quella di arrivare alla sottoscrizione del contratto entro la fine di dicembre in modo da poter dare avvio quanto prima a tutte le operazioni connesse con la definizione degli organici 2025/26.

All”incontro non è stata convocata la Uil Scuola che, come è noto, non ha firmato il CCNL 2019/2021.