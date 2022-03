Mobilità docenti e educatori, avviata la procedura. A ruota gli Ata – LA TECNICA RIPONDE LIVE. Diretta ore 16

La Tecnica risponde live, le dirette della Tecnica della Scuola sui temi del momento e a disposizione degli ascoltatori che potranno porre i propri quesiti agli esperti. Ancora una volta l’argomento da approfondire è la mobilità, dei docenti, del personale educativo e del personale Ata. Nell’appuntamento di oggi, giovedì 3 marzo, ore 16, spazio alle domande più frequenti ma non solo.

Si chiarirà meglio la questione delle istanze di mobilità, territoriale e professionale, così come il calcolo del punteggio dell’anzianità di servizio. Spazio anche ai Dsga neoassunti che non hanno avuto invece nessuna apertura sulla mobilità, senza dimenticare i docenti neoassunti 2020 e 2021.

Ospiti della diretta l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e Maria Grazia Frilli, del dipartimento contrattazione della Flc Cgil. Conduce Daniele Di Frangia.

Tempi e procedure

Da quanto scritto sull’OM mobilità, i docenti potranno presentare istanza di mobilità, con modalità On Line dal sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, da lunedì 28 febbraio a martedì 15 marzo. Il personale Ata invece potrà presentare istanza di mobilità, sempre con procedura online, da mercoledì 9 marzo a venerdì 25 marzo, mentre il personale educativo dall’1 al 21 marzo.

C’è chi non può fare domanda

Tutti i docenti che nei due anni scolastici precedenti hanno fatto domanda di mobilità e sono stati soddisfatti su preferenza puntuale, si trovano, a meno di situazioni particolari di precedenze o di soprannumerarietà, nella condizione di non potere presentare istanza di mobilità per l’anno scolastico 2022-2023. Saranno bloccati per un triennio, senza potere presentare istanza di mobilità, i Dsga neoassunti, saranno bloccati anhce gli ex LSU entrati in ruolo in part time e attualmente non transitati in full time. I docenti neoassunti in ruolo dalla prima fascia GPS, avendo un contratto a tempo determinato e non avendo ancora superato l’anno di prova, non potranno fare istanza delle domanda di mobilità 2022-2023.

