Mobilità e graduatorie ATA: accesso a Istanze-online con lo SPID

Ormai, per il personale della scuola o per coloro che ambiscono ad un lavoro nelle istituzioni scolastiche, avere le credenziali SPID è diventato fondamentale.

Infatti, ad esempio, per accedere alla Carta Docente, SPID è l’unica modalità ammessa.

Con SPID si può anche accedere a NoiPA (ferme restando le altre modalità con codice fiscale/password o con CNS).

Sulla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” è possibile presentare la domanda di partecipazione alla procedura di interesse previo possesso delle credenziali SPID.

Lo SPID è utile per le Iscrizioni on-line, in quanto chi è in possesso delle credenziali uniche non dovrà effettuare la preventiva registrazione sul portale.

Tra le procedure attualmente in atto, per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA, per i concorsi 24 mesi ATA e per la mobilità a.s. 2021/22 sarà necessario inviare la domanda tramite Istanze on-line e quindi, chi non avesse le credenziali POLI rilasciate entro il 28 febbraio scorso, dovrà farlo tramite SPID.

Lo SPID è anche utile per i diciottenni per il bonus cultura oppure per l’accesso ai vari bonus previsti dal Governo, tra cui il Cashback, al quale si può accedere esclusivamente con lo SPID.

Infine, segnaliamo che Inail, Inps e Agenzia delle Entrate stanno gradualmente passando allo SPID come unica modalità di accesso ai loro servizi.

Nel video tutorial spieghiamo come ottenere le credenziali SPID.

