Mobilità insegnanti di religione a.s. 2024/2025, domande entro il 17 aprile

C’è tempo fino al 17 aprile per presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/2025 per gli insegnanti di religione cattolica.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato 22 maggio, mentre gli esiti della mobilità saranno invece pubblicati il 30 maggio 2024.

Tutte le informazioni sono contenute nell’annuale ordinanza, che per quest’anno è la O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024.

Gli insegnanti di religione non presentano domanda online, come ha fatto il restante personale docente, ma devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile nella pagina del MIM dedicata alla Mobilità, alla voce Modulistica – Mobilità.

La modulistica

IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR1 scuola dell’infanzia e primaria

IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR2 scuola secondaria I e II grado

IRC – Domanda di trasferimento – TR1 scuola dell’infanzia e primaria

IRC – Domanda di trasferimento – TR2 scuola secondaria I e II grado

Dichiarazioni insegnanti di religione cattolica

Elenchi ufficiali

Elenco diocesi