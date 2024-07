Utilizzazione personale Ata, come compilare la domanda per quanto riguarda il punteggio da inserire

Utilizzazione personale Ata, come compilare la domanda per quanto riguarda il punteggio...

Sono un assistente amministrativo perdente posto nella scuola X del comune A, trasferito d’ufficio nella scuola Y, quali sono i passaggi principali di compilazione della domanda di utilizzazione per richiedere il rientro nella scuola X e in subordine in altre scuole del comune A?

Domanda da compilare cartacea

La prima cosa che c’è da sapere è che il personale Ata compila la domanda in modalità cartacea, off line, potrà presentare questa domanda, correttamente compilata e con tutti gli allegati di riferimento, tramite canale digitale di posta certificata con allegato il file in formato pdf della domanda e degli allegati, entro la data del 19 luglio ore 23:59.

MODELLO UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ATA (formato pdf)

Compilazione della domanda

Dopo avere compilato l’intestazione con la provincia di titolarità (nel caso in specie di utilizzazione provinciale per il rientro nella scuola di ex titolarità), la SEZIONE A in cui si flagga la tipologia di richiesta, ovvero utilizzazione e nuovamente la provincia a cui è indirizzata la domanda (nel caso in specie non andrebbe compilata almeno che non si tratti di personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero, come riportato dalla nota 4), si passa alla compilazione della SEZIONE B in cui si riportano i dati anagrafici del richiedente e la situazione di titolarità riferita all’1 settembre 2024.

La SEZIONE C è riservata solo per le utilizzazioni e si inserisce il punteggio, aggiornato con il calcolo dell’anno in corso per servizio e continuità, già calcolato per le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione del personale in soprannumero.

Precedenze e precedenza di rientro

La SEZIONE D è quella delle precedenza ai sensi dell’art.18 del CCNI utilizzazioni 2019-2022 e va compilato in caso di esistenza qualcuna delle precedenze, come per esempio quella del punto 7 in cui si ha diritto alla precedenza in caso si fosse lavoratrici madri/padri con figli di età inferiore ai 6 anni.

Importantissima nel caso in specie dell’assistente amministrativo perdente posto è la seguente SEZIONE E riportata nell’immagine sottostante

in cui al punto 10 bisogna inserire il codice meccanografico della scuola di precedente titolarità, la dizione in chiaro della scuola e il punteggio spettante aggiornato dell’anno in corso 2023-2024.

Appare evidente, come per altro scritto in calce alla SEZIONE E, che se il richiedente dovesse esprimere nella sezione H altre preferenze oltre la scuola di precedente titolarità, che va comunque espressa come prima preferenza, le altre preferenze verrebbero trattate in subordine.

Scelta delle preferenze

La SEZIONE H è l’ultima delle sezioni da compilare prima di apporre data e firma. In tale sezione è possibile scegliere al massimo 15 preferenze. Nel caso in specie dell’assistente amministrativo perdente posto nella scuola X del comune A, la prima preferenza deve essere la scuola X. Potrebbe restare anche questa sola preferenza, come per esempio inserirne altre di scuole del Comune A per poi chiudere proprio con il codice meccanografico del comune A di titolarità.