Mobilità, irrisolto il problema dei vincoli e i tempi si allungano – DIRETTA ore 16

Torniamo a parlare di mobilità 2022/2023 con i problemi ancora irrisolti dei docenti vincolati e dei tempi che si allungano per trovare un accordo per rinnovare il CCNI mobilità 2022-2025.

Lo faremo nella diretta della tecnica della scuola Live, venerdì 21 gennaio alle ore 16. Condurrà la diretta dal titolo: “Mobilità 2022/2023, irrisolto il problema dei vincoli e i tempi si allungano” Daniele Di Frangia, interverranno, per rispondere alle domande dei nostri telespettatori, gli esperti di normativa scolastica prof. Salvatore Pappalardo e prof. Lucio Ficara con il supporto dell’esperto di diritto scolastico avv. Dino Caudullo.

Vincolo triennale anche su preferenza sintetica?

Dall’anno scolastico 2019/2020, come è ormai noto, è stato introdotto il vincolo triennale per i docenti che sono stati soddisfatti, nella domanda di mobilità, su una preferenza puntuale di scuola. In buona sostanza questi docenti per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 non hanno potuto e non potranno produrre domanda di mobilità, ma per la prossima mobilità 2022/2023 avranno l’opportunità di avere, oltre al punteggio dell’anzianità del servizio, altri 6 punti per la continuità generata dal vincolo triennale. Con il prossimo contratto di mobilità, il cui accordo non sembra essere imminente, il vincolo triennale per chi dovesse essere soddisfatto nella istanza di mobilità, potrebbe essere esteso a tutti coloro che saranno accontentati a prescindere dalla preferenza espressa e poi soddisfatta.

Rinnovo CCNI mobilità, con tante sorprese

Il rinnovo del CCNI moblità 2022-2025, dopo la conclusione del triennio 2019-2022, prevederà il probabile inserimento di numerose novità. Oltre il tentativo di introdurre i vincoli triennali per chi viene soddisfatto nella domanda di mobilità e il tentativo di impedire a più di 100000 docenti di potere fare istanza di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, si prevedono anche altre sorprese.