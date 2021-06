Mobilità secondaria di II grado, circa 45.000 posti residui dopo i trasferimenti

A seguito della pubblicazione degli esiti della mobilità per il personale docente per l’a.s. 2021/2022, per la scuola secondaria di secondo grado i posti liberi sono circa 45.000: per l’esattezza 37.417 posti comuni e 6.912 posti di sostegno.

La Flc Cgil ha rielaborato anche questi dati, calcolando le disponibilità previste per le prossime immissioni in ruolo.

I dati finali potrebbero subire qualche variazione, a seguito di rettifiche dovute ad eventuali reclami.