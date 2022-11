Mostra “Terremoti d’Italia”, presenti gli studenti delle scuole calabresi

Investire i soldi del PNRR per una edilizia che metta in sicurezza le scuole secondo le normative antisismiche è un qualcosa di auspicabile e urgente. Tra le aree ad elvato rischio sismico c’è sicuramente l’area dello Stretto di Messina, come testimonia il disastroso terremoto del 28 dicembre del 1908 che ha raso al suolo Reggio Calabria e Messina, facendo registrare oltre 100 mila morti. Dopo oltre un secolo da quella tragedia, c’è da sottolineare che non tutte le scuole dell’area dello Stretto sono costruite con materiali antisismici di ultima generazione, per cui è importante accendere una luce di attenzione al problema dei terremoti in Italia. Proprio per questi motivi è nolto interessante l’iniziativa della Regione Calabria, che, nell’ambito dell’esercitazione nazionale sulla

gestione dei terremoti, inaugurerà la mostra nazionale “Terremoti d’Italia” che sarà allestita, a partire dal 4 al 6 novembre, all’interno di una tensostruttura sita sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

La mostra terremoti di Italia

Alla mostra nazionale “Terremoti d’Italia” parteciperanno tantissime scolaresche calabresi a partire dal 4 novembre, data dell’inaugurazione, fino al 30 novembre 2022. L’invito alle scuole porta la firma della Vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi, che abbiamo ascoltato, ci ha tenuto a sottolineare l’importanza di questa mostra in chiave prevenzione:

“La Calabria e Reggio, come ci insegna la memoria storica, sono dei territori ad altro rischio sismico, motivo per il quale occorre attivare azioni di sensibilizzazione al fenomeno dei terremoti e di conseguente acquisizione di comportamenti adeguati alle situazioni di pericolo considerando che il rischio zero non esiste. Obiettivo della mostra sarà proprio quello di far sì che i visitatori, attraverso un percorso conoscitivo, fotografico e sensoriale, acquisiscano una maggiore consapevolezza del

rischio tutelando se stessi e gli altri”.

Tensostruttura con simulatori sismici

Il percorso espositivo realizzato all’interno della tensostruttura di oltre 450 mq. sarà illustrato dai volontari specializzati di protezione civile che promuoveranno dei percorsi guidati di un’ora per ogni gruppo d 30 partecipanti di massimo.

Si partirà dalla conoscenza del fenomeno fisico e dagli strumenti utilizzati per misurarne la forza, per passare poi alla storia e alla pericolosità sismica del nostro Paese. Verranno poi affrontati i temi

della vulnerabilità delle città e delle costruzioni, e saranno forniti degli accorgimenti per rendere più sicura la propria abitazione, dei suggerimenti in merito ai comportamenti da adottare prima, durante e dopo situazioni di rischio.

A conclusione del percorso i visitatori potranno vivere un’esperienza di forte impatto emotivo: in un’apposita area “città sismica”, dei simulatori, riproporranno il movimento sismico a media o ad alta intensità, faranno vivere agli utenti interessati l’esperienza del terremoto osservandone

direttamente e da vicino gli effetti.

Semplicità di linguaggio, approccio multidisciplinare e metodo partecipativo sono le caratteristiche che rendono “Terremoti d’Italia” una mostra particolarmente adatta agli studenti anche di diversa età.