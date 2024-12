Muore docente di Matematica madre di 3 figli travolta da un albero a Roma: stava su una panchina con un’amica prof (in gravi condizioni)

Era un’insegnante di matematica e fisica la donna di 45 anni che il 23 dicembre ha perso la vita per un tragico incidente al parco Livio Labor, nel quartiere romano di Colli Aniene, dove aveva portato i tre figli (due maschi di 12 e 10 anni, e una femmina di 7 anni): mentre chiacchierava con una amica, seduta con lei su una panchina, intorno a mezzogiorno è stata travolta da un pioppo di circa 20 metri crollato improvvisamente a causa del forte vento.

F.I. era una docente di ruolo e a Roma aveva insegnato in alcune scuole superiori della capitale: lo scorso anno il ministero degli Esteri le aveva affidato l’incarico presso la Scuola Europea Bruxelles IV.

In questi giorni era tornata a Roma per passare con la famiglia d’origine le festività natalizie.

I bambini – con i figli della vittima, anche altri giocavano in quel momento nel parco – sono rimasti tutti illesi. La sua amica, invece, A.A. è rimasta gravemente ferita: anche le è una insegnante.

Il sindaco di Roma: è una tragedia

“Siamo sgomenti, è una tragedia che addolora tutta Roma su cui deve essere fatta piena luce. Esprimo il mio profondo cordoglio e quello della città ai familiari”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, che si è anche recato al Policlinico Umberto I a far visita alla donna rimasta ferita, le cui condizioni sono state definite “critiche”: anche lei insegnava all’estero, a Londra e da oltre 15 anni, al King’s College.

“Mi dicono che il quadro non è di pericolo di vita imminente, bisognerà aspettare le prossime ore per sciogliere la prognosi”, ha aggiunto il sindaco, che si è recato in ospedale mentre “stava terminando l’intervento: è seguita da una equipe di massimo livello, spero che possa pienamente riprendersi”.

La procura apre un fascicolo: studiato l’albero crollato

La procura di Roma ha aperto un fascicolo; l’ipotesi di reato, al momento contro ignoti, è di omicidio colposo. Il pm di turno ha fatto un sopralluogo nel parco Livio Labor dove si è verificato l’incidente.

L’agenzia Ansa riporta che l’albero che ha ucciso la 45enne è caduto “sicuramente” per un colpo di vento “particolarmente forte”.

Ma la pianta aveva radici che “sono state tagliate presumibilmente in occasione dei lavori stradali risalenti a più di 10 anni fa” e una parte di queste “risulta completamente secca”, ha detto l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.

“La pianta, un pioppo cipressino – ha spiegato l’assessore – all’ispezione visiva non mostrava segni di cedimento né di problematiche particolari e aveva una chioma in stato vegetativo. Nello stesso filare, altri alberi sono stati abbattuti nell’arco degli anni perché erano secchi”.

Poco più di un anno fa, nel quartiere di Monteverde, era morta un’anziana donna per il crollo di un albero.

Il cordoglio della Farnesina

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e i funzionari della Farnesina hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa della docente.

“Amata dagli alunni per la passione con cui insegnava le sue materie e stimata dai colleghi per la sua riconosciuta professionalità – si legge in una nota della Farnesina – lascia un grande vuoto tra il corpo docente nominato dal ministero per insegnare nelle scuole del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo”.