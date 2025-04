Alberto Angela accompagna i reali inglesi al Colosseo: assente all’inaugurazione di una scuola in nome del padre Piero

Ieri, 8 aprile, come è noto, il divulgatore Alberto Angela, figlio del compianto Piero ha accompagnato i reali inglesi, Carlo e Camilla, in visita a Roma in occasione del ventesimo anniversario di matrimonio, a visitare il Colosseo. Purtroppo Angela non ha potuto presenziare, per una questione di concomitanza degli eventi, all’inaugurazione di una scuola a suo padre.

“Piero Angela rappresenta la cultura”

Come riporta Il Corriere della Sera, la scuola in questione si trova a Torino. L’iter era partito il 13 agosto 2022, proprio nel giorno della morte del padre della divulgazione tv, ed è poi simbolicamente culminato nella cerimonia di ieri. “Qualche anno fa abbiamo sentito l’esigenza di attribuire un nome che evocasse una figura di riferimento. E chi meglio di Piero Angela? A Torino non esistevano ancora scuole a lui intitolate, siamo i primi. Lo abbiamo scelto perché rappresenta la cultura, un valore centrale anche per il nostro lavoro educativo”, ha detto il dirigente scolastico.

Il figlio di Piero Angela, Alberto, era stato invitato alla cerimonia e, secondo quanto riferito, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. Non ha però potuto essere presente. Dall’istituto fanno sapere che gli verrà inviato un video con i momenti più significativi della giornata.

Una scuola di Roma è già stata denominata in onore di Piero Angela

Già nel 2023 è stata denominata una scuola in onore di Piero Angela, a Roma. “Settembre 2023, nasce l’IC PIERO ANGELA. L’IC VIA POPPEA SABINA è ufficialmente intitolato al divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano, Piero Angela. La scuola è intitolata all’uomo speciale che ha reso accessibile a tutti la conoscenza, suscitando sempre interesse e curiosità. Ci impegneremo come comunità a far rimanere salda nella memoria di tutti, e in particolare delle nuove generazioni, la grandezza intellettuale di Piero Angela e a fare la nostra parte per il bene del Paese, come egli stesso ha chiesto. Con grande motivazione e determinazione onoreremo la promessa”, questo il messaggio della scuola.