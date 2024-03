Musica a scuola, Maestro Libero: poche ore e assenza di adeguata formazione. Musica strumento di inclusione

Nel corso di Didacta Italia 2024, che ha avuto il via ieri, mercoledì 20 marzo, tantissimi sono i protagonisti del mondo della scuola a partecipare. Tra questi uno dei docenti più apprezzati è sicuramente Maestro Libero, che con il suo metodo Suoni e Silenzi, libro di musica per bambini più venduto su Amazon, ha conquistato il cuore dei colleghi.

Libero Iannuzzi insegna dal 2006 la propedeutica musica e la chitarra, per bimbi dai 3 anni in su, ha lavorato nelle scuole pubbliche, private, cattoliche, primarie secondarie e dell’infanzia. Ha studiato didattica della musica, chitarra moderna canto e direzione di coro ed è autore di libri didattici bestseller nella categoria “Didattica musicale per bambini”; tuttora svolge formazione e consulenza per insegnanti in tutta Italia.

Per l’occasione, ai microfoni della Tecnica della Scuola, il maestro Libero racconta il to do del suo metodo di insegnamento.

Il docente terrà un seminario proprio a Didacta, venerdì 22 marzo alle ore 11:30 – pad. Eventi E3 – Sala della Volta, per parlare di musica a scuola e suonerà insieme a tutti i colleghi iscritti l’Inno Nazionale con il Metodo Suoni e Silenzi®.

“La musica è una materia curricolare, sia nella scuola dell’infanzia che nella primaria (qui c’è addirittura il voto in pagella) quindi le insegnanti dovrebbero fare musica coi bambini – spiega Maestro Libero – ma purtroppo spesso per mancanza di adeguata formazione non sono in grado di farlo. Io supplisco a questo entrando personalmente nelle scuole e fare io musica coi bambini o attraverso i testi didattici che ho creato e diffuso in questi anni, fornisco agli insegnanti gli strumenti per poter fare loro in prima persona musica con i loro bambini anche senza sapere nulla di musica. Sono attività facili e divertenti. Tutte le attività che propongo rispettano le linee guida del ministero”.

“Ho scritto otto libri di musica per bambini, fra qualche mese uscirà il nono, e sono testi per avvicinare i bambini alla musica attraverso canzoni, filastrocche, personaggi e faccio incontro con docenti e bambini. La musica è un canale privilegiato per comunicare con tutti, in particolare con i bambini con difficoltà, disabilità, bambini con i quali è difficile entrare in relazione. La musica tocca corde profonde della nostra intelligenza emotiva e quindi riusciamo a creare un’atmosfera di condivisione inclusione. L’attività musicale non è competitiva ma è corale, di gruppo”.

“Più di 80mila insegnanti mi seguono sui social, sono tutti molto contenti di riuscire finalmente a fare musica con i bambini e la cosa più bella è leggere i loro commenti pieni di gratitudine”.

“Domani mattina ci sarà un evento qui a Didacta, più di 150 insegnanti impareranno a suonare l’inno italiano e spiegherò come insegnarlo ai loro bambini. Prima la pratica poi la teoria”.

Tecnica della Scuola a Didacta Italia 2024

