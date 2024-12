Nasce a Mantova il Museo innovativo e Multimediale dedicato a Virgilio

Nel Palazzo del Podestà, nel pieno centro di Mantova, ha appena riaperto, dopo un lungo processo di consolidamento e restauro, il nuovo spazio culturale e innovativo intitolato a Virgilio, il grande poeta latino, che la città ha deciso di dedicargli.

Il legame tra Mantova e il poeta è stato sempre ricordato come uno di quelli stretti e indissolubili e quello tra il Palazzo del Podestà e Virgilio è tanto profondo quanto vivo, già dal Quattrocento infatti era noto come “Palazzo di Virgilio”.

Museo Virgilio si basa anzitutto sulle parole, sulla poesia, sulle pagine di Virgilio che ciascuno, almeno una volta, ha incontrato nella vita, per questo le tre sale principali del museo sono dedicate alle tre opere virgiliane, tra le più famose e influenti della letteratura latina: Bucoliche, Georgiche ed Eneide. L’occasione per chi si avventura in queste sale è scoprire e riscoprire le tre opere leggendo, ascoltando installazioni sonore e contenuti audio, guardando video, interagendo con postazioni touchscreen. Virgilio.

L’esperienza museale

Il senso dell’esperienza museale è che chi entra a Palazzo del Podestà diventi parte attiva e integrante della visita e che diventi un protagonista della storia. Sono tanti e diversi i modi in cui visitatrici e visitatori possono interagire coi contenuti, approfondendoli in base ai propri interessi e alle proprie curiosità. E le audio-descrizioni e gli approfondimenti testuali, visivi e uditivi a cui si accede attraverso l’app del museo, che lo rendono non soltanto interattivo, facendone uno spazio accessibile a tutti, per coinvolgere a 360 gradi ogni tipologia di visitatore.

Lo storytelling e il design di Museo Virgilio sono stati realizzati da Scuola Holden, che li ha pensati come un’esperienza di scoperta che mette al centro visitatrici e visitatori.

Nella storia che il museo racconta hanno un ruolo preminente anche i Reperti virgiliani che si incontrano sala dopo sala, alcuni dei quali di particolare rilievo.

Le App

È stato sviluppato anche un ambiente digitale tramite una app che consente di accedere a contenuti multimediali che aumentano in maniera significativa l’esperienza di visita. Scaricando l’app Museo Virgilio sullo smartphone si può decidere quali storie o informazioni approfondire, saperne di più sul Palazzo e sulle meraviglie che custodisce.

Grazie all’app del museo, visitatrici e visitatori hanno costantemente la possibilità di costruirsi un’idea personale di Virgilio attraverso il percorso My Virgilio, utilizzando i QR Code che a poco a poco permettono di definirne un profilo. Si possono dunque scoprire il Virgilio Nascosto, riflessivo, che sceglie di vivere in disparte per trovare pace, il Virgilio Maestro, studioso, che scrive e sperimenta, il Virgilio Epico, che diventa voce della Storia e dello Stato e il Virgilio Umano, che sa guardare dentro gli esseri umani e che nobilita le passioni, i turbamenti, le fragilità, gli ideali.

Virgilio Glocal è una mappa interattiva che suggerisce a visitatrici e visitatori quali luoghi virgiliani possono esplorare a Mantova, in Italia e nel mondo, anche utilizzando come filtro il profilo che si è scelto durante il percorso.

Eventi al museo

Nei giorni di fine anno 2024 il Museo Virgilio ospita l’evento “Mentore”, pensato per un pubblico dai 12 anni in su: durante gli orari di vista si potrà incontrare un narratore misterioso, che attraverso carte oracolari, guiderà il pubblico alla scoperta delle opere di Virgilio.

Per saperne di più e per organizzare visite per le scuole https://www.museovirgilio.it/