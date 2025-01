Nasce il dipartimento di docenti di religione, “tante nuove sfide per valorizzare ruoli e stabilizzare organici”

Nasce il dipartimento di docenti di religione, “tante nuove sfide per valorizzare...

Il sindacato Anief ha annunciato la creazione di un dipartimento dedicato ai docenti di religione, guidato dal professor Carmelo Mirisola, che collaborerà con Moira Pattuglia, responsabile nazionale delegata dal presidente Marcello Pacifico. Questa iniziativa nasce per affrontare le questioni irrisolte della categoria e per dare una risposta concreta alle problematiche che ancora oggi interessano molti insegnanti di religione.

Negli ultimi anni, la situazione dei docenti di religione è stata al centro di dibattiti, anche per via di alcune sentenze che hanno riconosciuto risarcimenti significativi a insegnanti precari per l’abuso di contratti a termine. Il tema della stabilizzazione, infatti, resta una delle priorità: il sindacato chiede un aumento del turnover dal 70% al 90%, così da favorire l’assunzione di docenti storicamente precari e l’accesso agli idonei dei concorsi.

Con questa iniziativa, Anief cerca di dare un segnale di attenzione verso una categoria che, nonostante le difficoltà, continua a svolgere un ruolo importante nel contesto scolastico. La creazione di un dipartimento specifico rappresenta un passo per affrontare con maggiore efficacia le istanze dei docenti di religione, in un contesto in cui il dialogo con le istituzioni rimane fondamentale.