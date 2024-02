Necessario lo psicologo a tempo pieno per prevenire episodi di violenza nelle scuole

Negli ultimi tempi si stanno verificando nel territorio nazionale impressionanti episodi di cronaca in cui dirigenti scolastici, docenti e personale tutto sono vittime di gravi ferocie fisiche e verbali da parte di alunni e genitori.

Aggressioni a cui occorre porre freno attraverso azioni preventive con momenti di riflessione condivisi tra scuola, alunni e famiglie e strategie di promozione del benessere dei ragazzi intese come opportunità di confronto e di crescita quali la presenza a tempo pieno dello psicologo nelle scuole di ogni ordine e grado che garantisca agli allievi un supporto concreto in grado di sostenerli accompagnandoli nel loro percorso evolutivo e di formazione intercettando eventuali situazioni di disagio.

Questi incresciosi atti irruenti, delineano, infatti, un’emergenza educativa per la qualcosa diventa primario il supporto psicologico ai ragazzi.

Ritengo, dunque, essenziale per i giovani, per gli insegnanti e il sistema educativo nel suo complesso istituire in maniera strutturale la figura professionale dello psicologo in quanto la sua funzione è tassello fondamentale sicuramente positivo nell’ottica della prevenzione e dell’educazione alla non violenza.

Fernando Nucifero