Nella Giornata dell’Alzheimer, sabato 21, Montecitorio si illumina di viola

Ogni anno il 21 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s desease international

per diffondere iniziative dedicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia.

La malattia di Alzheimer è una forma di demenza che insorge per lo più i 65 anni di età e colpisce più spesso le donne. Come tutte le forme di demenza comporta un progressivo decadimento delle funzioni cognitive, a cominciare dalla memoria.

Nel mondo oltre 55 milioni di persone soffrirebbero di questa malattia che è una delle principali cause di disabilità e non autosufficienza tra le persone anziane. Purtroppo cresce su base giornaliera, con previsioni che raggiungono i 78 milioni entro il 2030 e l’OMS stima che la Malattia di Alzheimer e le altre demenze rappresentano la 7^ causa di morte. In Italia sarebbero circa 1.100.000 le persone che soffrono di demenza, di cui 600mila sono malati di Alzheimer.

Si può diminuire il rischio adottando stili di vita salutari, evitando il rischio di sviluppare diabete, obesità, ipertensione.

In Italia per la protezione sociale delle persone affette da demenza e per garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è stato istituito dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (comma 330, 331 e 332) il Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2021-2023.

E in occasione della Giornata Alzheimer, domani, sabato 21, Montecitorio si illumina di viola, perché la Camera dei deputati aderisce alla Giornata mondiale dell’Alzheimer.

Pertanto, la facciata di Montecitorio si illuminerà di viola, come il colore del “non ti scordar di me”, fiore simbolo della malattia, dalle 20 di sabato all’una di domenica 22 settembre.