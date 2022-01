New York, per il giudice l’obbligo di mascherina a scuola è incostituzionale. Ma il governatore non ci sta

New York, per il giudice l’obbligo di mascherina a scuola è incostituzionale....

Niente obbligo di mascherina a scuola e nei luoghi pubblici a New York. Secondo un giudice della Corte suprema dello Stato infatti, la misura imposta dal governatore Kathy Hochul sarebbe incostituzionale. Il motivo? Tali misure possono essere varate solo da legislatori statali. Il governatore però non molla e ha annunciato che proseguirà la sua battaglia per “proteggere i newyorkesi in questa crisi sanitaria” considerando l’obbligo della mascherina “una misura per prevenire la diffusione del Covid e salvare vite”.

Anche il procuratore di New York Letitia James ha reagito annunciando ricorso “per tutelare i cittadini”. È possibile infatti ricorrere alla Corte di Appello contro la Corte Suprema di New York. Nel frattempo le scuole devono continuare a utilizzare le mascherine poiché l’appello contro la sentenza manterrà le regole attualmente vigenti.

La situazione nello Stato di New York non è più di emergenza come a inizio gennaio, il tasso di positività è sceso, passando dal 22% al 10% e da 90mila a 20mila casi al giorno, anche se comunque più alto rispetto agli inizi di dicembre.