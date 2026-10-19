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19.10.2026

Next Gen AI, a Milano e Cernobbio il secondo Summit internazionale sull’Intelligenza Artificiale nella scuola organizzato dal MIM

Aluisi Tosolini
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Indice
Sessione plenaria a Cernobbio: Luciano Floridi e Chris Heemskerk
Strumenti e pratiche per la didattica, l’organizzazione e la formazione

Inizia stamattina, 19 ottobre 2026, il secondo Summit internazionale dedicato all’esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale nella scuola, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’avvio ufficiale è al Teatro alla Scala a Milano con l’introduzione del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla presenza di rappresentanti istituzionali dei Paesi europei e internazionali partecipanti oltre che di studenti e docenti delle delegazioni scolastiche nazionale e internazionali presenti al Summit. Sono infatti oltre 40 i paesi presenti al summit.

Nel corso dei tre giorni di lavoro studenti, docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche di tutto il mondo incontreranno esperti di livello internazionale e rappresentanti di istituzioni e imprese per confrontarsi sui temi chiave e sulle applicazioni dell’AI nei sistemi educativi, trasformando il Summit in un grande laboratorio di orientamento, apprendimento e confronto.

Sessione plenaria a Cernobbio: Luciano Floridi e Chris Heemskerk

Oggi pomeriggio, a Cernobbio, la sessione plenaria sarà aperta da Luciano Floridi e da Chris Heemskerk.

In parallelo ai lavori dei docenti e degli studenti, Ministri dell’istruzione, delegati dei ministeri a livello europeo e internazionale, rappresentanti della Commissione europea, dell’OCSE e dell’Unesco si incontreranno per discutere il futuro delle politiche educative nell’era dell’intelligenza artificiale.

Il Summit proseguirà fino al 22 ottobre a Cernobbio, nel centro congressi di Villa Erba, con incontri, laboratori, sessioni formative per docenti e studenti, master class in lingua italiana e in inglese e con momenti di confronto internazionale e con le riunioni delle delegazioni ministeriali internazionali.

Strumenti e pratiche per la didattica, l’organizzazione e la formazione

In parallelo vengono realizzati anche diversi il workshop dove stakeholder e aziende presenteranno soluzioni e applicativi basati sull’intelligenza artificiale per l’apprendimento: dai tutor conversazionali ai materiali didattici generati sotto la guida del docente, fino alla robotica educativa.

Il Summit si articola attorno a 4 traiettorie tematiche e strategiche che esplorano l’impatto dell’Intelligenza Artificiale in diversi ambiti: il lavoro, la vita, il pianeta e le arti. L’obiettivo è approfondire il ruolo che l’Intelligenza Artificiale sta assumendo nel mondo delle professioni, nei processi di lavoro e nei diversi ambiti della conoscenza, interrogandosi sulle competenze e sui saperi necessari per orientarsi in uno scenario in continua evoluzione.

I risultati del Summit saranno presentati dagli studenti durante l’iniziativa di chiusura, che si svolgerà a Villa Erba il 22 ottobre, alla presenza del Ministro Valditara.

Il programma completo è reperibile sul  Portale NextGenAI 2026 – Scuola Futura mentre la diretta del summit può essere seguita sul canale YouTube.

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