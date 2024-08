Niente grasso addominale se a scuola si insegna una sana alimentazione

Secondo uno studio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CNIC, e dalla Fundación SHE, con il sostegno della Fondazione “la Caixa”, pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, includendo 1.771 bambini di 48 scuole elementari di Madrid, se a scuola si educano i bambini a sane abitudini alimentari è possibile prevenire il futuro accumulo di grasso nella zona addominale.

Dunque, secondo gli esperti, intervenire preventivamente sulle abitudini alimentari nei bambini delle scuole elementari può essere più efficace di interventi in fasi successive, come dimostra l’esperimento che riguardava la gestione delle emozioni, l’acquisizione di abitudini alimentari sane, uno stile di vita attivo e la conoscenza del corpo e del cuore, nel contesto del programma ‘SI! Program-Comprehensive Health’.

La controprova è stata ottenuta con un altro gruppo di contrasto, durante i primi tre anni di scuola e l’altro negli ultimi tre anni. Il quarto gruppo non ha condotto alcun intervento specifico sulla salute.

Nel corso dello studio, i partecipanti sono stati sottoposti a una serie di misurazioni dettagliate della salute cardiovascolare, man mano che crescevano da 6 a 12 anni. Le misure includevano marcatori dell’obesità e dell’accumulo di grasso corporeo.

I risultati principali mostrano che i partecipanti esposti all’intervento durante i primi tre anni di scuola elementare hanno avuto un minore aumento di peso, un minore aumento dell’indice di massa corporea e un accumulo di grasso addominale nettamente inferiore rispetto ai partecipanti degli altri gruppi.

La scuola dunque, affermano gli esperti, è un ambiente ideale per l’attuazione di programmi di promozione della salute, ma occorre avviarli precocemente, nei primi anni della scuola elementare.