Iscrizioni scuola dell’infanzia. Scadenza della domanda il 10 febbraio 2025

Lunedì 10 febbraio scade la domanda per le iscrizioni alla scuola di ogni ordine e grado, con la differenza che alcune iscrizioni sono escluse dalla modalità telematica e, pertanto, le relative domande vanno presentate in modalità cartacea direttamente all’istituzione scolastica.

Iscrizioni escluse dalla modalità telematica

Sono escluse dalla modalità telematica e, pertanto, le relative domande vanno presentate in modalità cartacea direttamente all’istituzione scolastica, le iscrizioni relative:

• Alle sezioni della scuola dell’infanzia;

• Alle scuole della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

• Alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo/articolazione/opzione, anche sperimentale;

• Al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

• Ai percorsi d’istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;

• Agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Chi può iscriversi alla scuola dell’infanzia

Alla scuola dell’infanzia, non essendo obbligatoria, possono essere iscritti, su richiesta dei genitori, i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31 dicembre del 2025 e i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 30 aprile del 2026.

Ammissione dei bambini alla frequenza anticipata

L’ammissione dei bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile del 2026, può avvenire alle seguenti condizioni:

• Disponibilità dei posti

• Esaurimento di eventuali liste di attesa;

• Disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

• Valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Modalità d’iscrizione

I genitori, recandosi presso la segreteria della scuola prescelta riceveranno non solo il modello di domanda cartacea, ma, se necessario, saranno assistiti nella compilazione della stessa domanda e degli eventuali allegati da produrre qualora il bambino o la bambina dovessero rientrare fra i soggetti disabili o con DSA, al fine di consentire alle scuole la predisposizione dell’organico di sostegno.

Orario di funzionamento

La scuola dell’infanzia è strutturata per sezioni che possono funzionare, sulla base dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, su 5 o su 6 giorni settimanali per un orario:

• Ordinario pari a 40 ore settimanali

• Ridotto pari a 25 ore settimanali

• Prolungato fino a 50 ore settimanali.

Vaccinazione

In merito alla vaccinazione obbligatoria, i genitori che iscrivono i propri figli alla scuola dell’infanzia, non sono tenuti a presentare il certificato vaccinale al momento dell’iscrizione, per il semplice motivo che la norma assegna ai dirigenti scolastici il compito di inviare alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2025, l’elenco degli iscritti e dei minori stranieri non accompagnati, al fine di accertare l’adempimento obbligatorio delle vaccinazioni. Qualora risultasse che i bambini iscritti non fossero stati vaccinati, l’iscrizione decadrebbe.